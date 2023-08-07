【灣區新聞】舊金山東華醫院執行長張建清榮登福布斯雜誌50 Over 50女性排行榜（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山東華醫院執行長張建清，因帶領團隊及社區挺過疫情，榮登福布斯雜誌年度50 Over 50排行榜，她日前接受本台採訪。

張建清說：「我一開始不相信，我也覺得這個不大可能。」

張建清收到《福布斯》雜誌的通知，榮登2023年度「50 Over 50」（50大50歲以上）女性排行榜時，人還在一場醫院的會議中，她說一開始還不敢相信這個消息，但在確認上榜後，她除了滿懷喜悅及感恩之外，她說更多的是一份責任感。

張建清說：「任重道遠吧，覺得作為一個領導，你越往高走的話，你會覺得肩上的重擔更重。」

獲選《福布斯》雜誌排行榜的這份殊榮，對任何領域的領袖來說都是非同小可，今年「50 Over 50」以四個主題：生活、影響、創新、投資，來表揚在這個「破壞式創新」的時代，為社會帶來貢獻的女性，張建清就被列入創新領域。

張建清說：「非常有意思，大家都會覺得說創新，大家一想到的就是，高科技的創新對不對，這次把我擺在創新裡面，我就覺得說，他們是覺得我所在疫情期間所做的事情，跟別的醫院所做的事情是非常不一樣。」

在2020年1月COVID疫情來襲的初期，東華醫院很早就決定與其他同屬「急性醫院」的大醫院採取不同的策略，因為東華醫院主要服務的社區，是人口密度極高、年齡結構偏老的舊金山華埠，張建清認定，一旦疫情大爆發，華埠必定成為重災區，於是東華醫院擔起了原本是公共衛生單位應該負責的防疫宣導服務。

張建清說：「我們到市區裡面去做宣傳，跟我們市區的散房（SRO）管理人，跟散房的屋主、跟我們的市區領袖，跟我們的官員跟衛生局，還有我們的媒體，所有集合起來去做的。」

她笑說，這是份吃力不討好的工作，其他醫院也不會主張這麼做，因為除了辛苦之外，醫療保險公司並不會給付，醫院自行實施公共衛生宣傳所需的金費，但從一個保護社區的觀點，加上疫情加劇仇亞情緒的緊張氣氛之下，張建清認為，東華醫院有多個層面的義務，不讓疫情在華埠大爆發。

張建清說：「那最後我們的感染率，跟死亡率都是最低的地區之一，這是我們整個社區的驕傲。」

而這份由責任感所激發出的創新思維，更是在疫情的非常時期，在東華醫院一覽無遺，包括向舊金山總醫院的病人開放、將急診室升級為全方位服務醫院，而不只是服務COVID病患。

張建清說：「這樣子的話，就可以幫助我們的社區，讓他們可以來到我們的醫院，講他的語言可以有自己的文化。」

一家醫院有語言及文化意識的服務，在疫情隔離政策更加嚴謹之下，對許多被單獨隔離的華語病人來說，不只是提供更精準的醫療服務，更是一份親切感，而疫情後東華醫院更是持續與UCSF加州大學舊金山分校醫院，以及舊金山總醫院配合，開設中風中心、手術室、腦科、眼科等服務，引進其他大醫院的醫療專業，配合東華醫院的設施及華語服務，為更多本地的社區人士就近看診。

張建清說：「我們會建立更多的合作關係，我是覺得要把更多的資源，帶到我們的社區裡面來，為我們的社區服務。」

東華醫院深耕舊金山華埠超過一世紀，而張建清33年前，在她還是學生時，就開始在東華醫院服務，如今她已擔任執行長六年，也曾獲選為加州年度女性，她在疫情後仍是積極推動在社區醫療的創新服務，例如增設「亞急性護理」病床（sub-acute care），她說這次獲得《福布斯》的肯定，更加鼓勵她與團隊為社區服務。

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