【灣區新聞】舊金山東華醫院執行長張建清榮登福布斯雜誌50 Over 50女性排行榜（視頻）

舊金山東華醫院執行長張建清,因帶領團隊及社區挺過疫情,榮登福布斯雜誌年度50 Over 50排行榜,她日前接受本台採訪。

張建清說:「我一開始不相信,我也覺得這個不大可能。」

張建清收到《福布斯》雜誌的通知,榮登2023年度「50 Over 50」(50大50歲以上)女性排行榜時,人還在一場醫院的會議中,她說一開始還不敢相信這個消息,但在確認上榜後,她除了滿懷喜悅及感恩之外,她說更多的是一份責任感。

張建清說:「任重道遠吧,覺得作為一個領導,你越往高走的話,你會覺得肩上的重擔更重。」

獲選《福布斯》雜誌排行榜的這份殊榮,對任何領域的領袖來說都是非同小可,今年「50 Over 50」以四個主題:生活、影響、創新、投資,來表揚在這個「破壞式創新」的時代,為社會帶來貢獻的女性,張建清就被列入創新領域。

張建清說:「非常有意思,大家都會覺得說創新,大家一想到的就是,高科技的創新對不對,這次把我擺在創新裡面,我就覺得說,他們是覺得我所在疫情期間所做的事情,跟別的醫院所做的事情是非常不一樣。」

在2020年1月COVID疫情來襲的初期,東華醫院很早就決定與其他同屬「急性醫院」的大醫院採取不同的策略,因為東華醫院主要服務的社區,是人口密度極高、年齡結構偏老的舊金山華埠,張建清認定,一旦疫情大爆發,華埠必定成為重災區,於是東華醫院擔起了原本是公共衛生單位應該負責的防疫宣導服務。

張建清說:「我們到市區裡面去做宣傳,跟我們市區的散房(SRO)管理人,跟散房的屋主、跟我們的市區領袖,跟我們的官員跟衛生局,還有我們的媒體,所有集合起來去做的。」

她笑說,這是份吃力不討好的工作,其他醫院也不會主張這麼做,因為除了辛苦之外,醫療保險公司並不會給付,醫院自行實施公共衛生宣傳所需的金費,但從一個保護社區的觀點,加上疫情加劇仇亞情緒的緊張氣氛之下,張建清認為,東華醫院有多個層面的義務,不讓疫情在華埠大爆發。

張建清說:「那最後我們的感染率,跟死亡率都是最低的地區之一,這是我們整個社區的驕傲。」

而這份由責任感所激發出的創新思維,更是在疫情的非常時期,在東華醫院一覽無遺,包括向舊金山總醫院的病人開放、將急診室升級為全方位服務醫院,而不只是服務COVID病患。

張建清說:「這樣子的話,就可以幫助我們的社區,讓他們可以來到我們的醫院,講他的語言可以有自己的文化。」

一家醫院有語言及文化意識的服務,在疫情隔離政策更加嚴謹之下,對許多被單獨隔離的華語病人來說,不只是提供更精準的醫療服務,更是一份親切感,而疫情後東華醫院更是持續與UCSF加州大學舊金山分校醫院,以及舊金山總醫院配合,開設中風中心、手術室、腦科、眼科等服務,引進其他大醫院的醫療專業,配合東華醫院的設施及華語服務,為更多本地的社區人士就近看診。

張建清說:「我們會建立更多的合作關係,我是覺得要把更多的資源,帶到我們的社區裡面來,為我們的社區服務。」

東華醫院深耕舊金山華埠超過一世紀,而張建清33年前,在她還是學生時,就開始在東華醫院服務,如今她已擔任執行長六年,也曾獲選為加州年度女性,她在疫情後仍是積極推動在社區醫療的創新服務,例如增設「亞急性護理」病床(sub-acute care),她說這次獲得《福布斯》的肯定,更加鼓勵她與團隊為社區服務。

