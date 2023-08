【加州新聞】中谷警方搗破華人經營的非法實驗室 起出多種傳染病病原體（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州中谷地區城市Reedley一間由華人經營的非法實驗室,經過地方及聯邦當局數個月的調查,發現裡面有20多種潛在的傳染病病原體,有工作人員透露該實驗室,正在做一些有關COVID病毒及懷孕測試劑的研究,視頻中部份圖片可能讓觀眾不安,請留意。

這間看起來像倉庫的實驗室,位於Reedley I街850號,根據當地媒體的報導,整個事件發展始於去年12月,當時一名執法人員,看到一根澆花的水管非法連接並穿過該物業,引起了當局的注意,試圖聯繫該公司業主,但沒有成功。

市府向法庭申請搜索令展開調查,原本只是搜查普通倉庫的地方,結果發現裡面有數千個小瓶,其中許多含有人體血液等,生物危險物質和其他未知物質。

根據法庭文件,近1000隻老鼠被關在過度擁擠且不衛生的籠子裡,儘管其中近200隻已經死亡,但大多數老鼠已被安樂死,指出許多老鼠受傷或畸形。

一名工作人員告訴官員,正在對實驗室老鼠做一些測試,了解COVID測試劑及懷孕測試劑是否有效。

聯邦調查局(FBI)與聯邦疾控中心(CDC)也參與調查,發現廠房內有20多種傳染病的細菌與病毒,包括愛滋病毒、登革熱、皰疹、肝炎病毒、衣原體、大腸桿菌、結核病、瘧疾、鏈球菌等病原體。

當局開始為廠房清潔消毒,消防當局一度擔心,電力問題可能導致爆炸風險,不過Fresno衛生部門在7月底發聲明,所有生物製劑已在7月7日銷毀,大樓電源也已切斷,周邊地區民眾可確保安全,有關實驗室起源仍在積極調查中。

市府經理說:「廢物放入密封的桶中,這些桶都放入卡車中拿去焚燒,因此沒多大機會對人造成傷害,幾乎沒有機會進入社區,我會說絕無機會。」

法庭文件指出,調查人員發現該倉庫租戶是在內華達州註冊的Prestige BioTech公司,公司總裁Xiuquin Yao,透過電郵告知調查官員,他們是已倒閉的Universal Meditech公司的債權人,繼承了這個地點,但有關Prestige的實質信息,或者為什麼傳染性病原體和老鼠被儲存在這裡都沒有解釋,只說該公司正在開發診斷測試套件。

