【灣區新聞】東灣8歲孩童在高速公路被流彈擊中 導致終身癱瘓

上個月,東灣一個坐在車內的8歲孩童,在高速公路上被流彈擊中,導致他終身癱瘓。

高速公路是人們用來通勤上班、購物、休閒等使用的,但有越來越多的人現在在路上會感到焦慮,因為路上有更多的開槍事件發生。

奧克蘭居民Leighann和Alonzo Cabell說,住家的後面就是州際580號公路,這是他們經常使用的公路,但是現在盡量避開這條路,週五帶孫女到公園玩的時候,轉而避開高速公路。

Alonzo說,以前要是有人轉換到車道到他車前,他會響車笛或看著另外開車的人,現在已經不這麼做。

有一個開車人士向KPIX台的記者表示,現在只在最慢的車道開車,在7月14日在舊金山280公路開車,一次轉換車道後,被人開車跟隨一分鐘,後來追上她,竟然後向她開槍。

加州公路巡警(CHP)表示,這是一宗路怒(Road Rage)事件,這名女子車子中了幾槍,一顆子彈擊中她的腿部。

很多開車人士表示,就是因為這類開槍事件越來越猖獗,現在支持路上裝有錄影機,希望可以從中幫助破案或遏制罪案發生。

