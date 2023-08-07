【灣區新聞】東灣8歲孩童在高速公路被流彈擊中 導致終身癱瘓

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上個月，東灣一個坐在車內的8歲孩童，在高速公路上被流彈擊中，導致他終身癱瘓。

高速公路是人們用來通勤上班、購物、休閒等使用的，但有越來越多的人現在在路上會感到焦慮，因為路上有更多的開槍事件發生。

奧克蘭居民Leighann和Alonzo Cabell說，住家的後面就是州際580號公路，這是他們經常使用的公路，但是現在盡量避開這條路，週五帶孫女到公園玩的時候，轉而避開高速公路。

Alonzo說，以前要是有人轉換到車道到他車前，他會響車笛或看著另外開車的人，現在已經不這麼做。

有一個開車人士向KPIX台的記者表示，現在只在最慢的車道開車，在7月14日在舊金山280公路開車，一次轉換車道後，被人開車跟隨一分鐘，後來追上她，竟然後向她開槍。

加州公路巡警（CHP）表示，這是一宗路怒（Road Rage）事件，這名女子車子中了幾槍，一顆子彈擊中她的腿部。

很多開車人士表示，就是因為這類開槍事件越來越猖獗，現在支持路上裝有錄影機，希望可以從中幫助破案或遏制罪案發生。

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