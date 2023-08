影評：現代亞裔青年的愛情寫實篇《短板》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

柏克萊一個亞裔青年,如何處理感情上的危機。

柏克萊一間藝術電影院的經理Ben,和在一個亞裔電影節工作的女友Miko,剛看完一部亞裔演員為主角的影片。Ben 將電影批評得一文不值,在導演面前也流露出不快的感覺。這對情侶回到家中爭吵。Miko 即將到紐約實習,遇到兩人的關係陷入困境,Miko 於是提出暫時分手。

一半單身的Ben,也藉機會和其他女子約會。先是和自己僱用的電影院職員,後來再和另外一個在派對認識的女子。目標都是金髮白人女子,也都讓死黨Alice 看穿。他不肯承認的偏好,Ben 在聯絡不到女友Miko 後,決定到紐約給她一個驚喜。但是也發現,原來女友並不是到紐約實習。Miko 的身邊卻也是一個白人男子。

這是改編自漫畫書籍的電影,很難想像漫畫也會探討人與人之間關係的題材。導演Randall Park 是突破電視環境劇《Fresh off the Boat》之中的男主角。這是他首部導演的作品。

劇本似乎有的瑕疵,就是不同人物的說話方式非常相近,比較難看出人物之間的不同特徵。而電影中的喜劇成分,多數是出自人物本身的矛盾,屬於比較低調性。但是電影也允許人們認識Ben 這個不怎麼討好的人物,看清他性格上,同別人也同自己本身之間的衝突。這是電影在人物上相對大膽的處理。正也是這樣,讓他和劇中的其他人物更具現實感。

《短板 Shortcomings》給人們一個透視年輕美籍亞裔生活的機會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.sonyclassics.com/film/shortcomings/

