【全國新聞】聯邦司法部起訴兩名現役海軍士兵 涉嫌為中國做間諜（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部週四起訴兩名現役的海軍士兵,姓名譯音魏進超(譯音,Jinchao Wei)和趙文恆(譯音,Wenhen Zhao),指他們涉嫌為中國做間諜,包括向中國提供敏感的軍事資料。

加州中區聯邦檢察官Martin Estrada說:「今早檢察官在我辦公室解封一份起訴書,檢控美國海軍中士趙文恆向一名中國情報官員,提供敏感的美國軍事信息,以此換取金錢。」

聯邦司法部週四起訴兩名現役的海軍士兵魏進超與海軍中士趙文恆,22歲的魏進超在以聖地牙哥為基地的USS Essex號戰艦服役,而26歲的趙文恆在加州懷尼米港海軍基地工作。

他們被控分別自2021年8月和2022年2月,涉嫌收受中國情報官員賄賂,提供敏感軍事訊息予中國,當中包括戰時演習、海軍行動、美國軍事的照片和影片,和關鍵技術材料的詳細信息。

司法部表示,兩人披露的信息包括有關海軍陸戰隊即將舉行的演習人數和訓練的詳細信息,當中涉及美軍在印太的演習。

司法部今次是根據一項很少使用的《間諜法》檢控魏進超,該法例將收集或傳遞信息,以援助外國政府的行為定為犯罪行為。

當局還指,該名中國情報官員指示魏進超不要談論他們的關係,並要銷毀證據以幫助他們掩蓋罪行。

