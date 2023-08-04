【全國新聞】全美6千多萬人處於高溫警報下 灼熱水溫危及佛州珊瑚

August 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 張擎鳳報導】

目前全美有6200萬人處於高溫警報之下，預計新一輪破紀錄的高溫將影響南方，與此同時，暴雨和風暴襲擊了幾個州。

道路變成河流，樹木連根拔起，道路封鎖。

一直降雨引發密蘇里州和伊利諾伊州部份地區洪水氾濫，與此同時，預計新一輪高溫將灼燒南方，本週末可能會錄得超過140個高溫紀錄。

極端高溫會是致命的，亞利桑那州Pima縣，今年迄今已報告64宗與高溫相關的死亡事件。

上星期，Maricopa縣已有14人因高溫死亡，預計未來7天內，鳳凰城的氣溫將超過華氏110度。

在佛羅里達州，灼熱的水溫正危害珊瑚的生命，造成白化現象，珊瑚的骨骼在異常溫暖的海水中融化

佛羅里達州野生動物管理局官員在Facebook上發帖表示，由於極度炎熱，八珊瑚就像海扇和海羽一樣正在’融化’，Keys群島到處也有通報魚類、海螺和海綿死亡的消息。

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