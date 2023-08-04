【全國新聞】被控密謀推翻大選結果 特朗普出庭否認控罪

August 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

在嚴密保安戒備下，前總統特朗普週四現身首都華盛頓的聯邦法庭，就他被控涉嫌推翻2020年大選結果一案出庭應訊，他否認全部四項控罪，他被控企圖妨礙政權順利移交。

特朗普的車隊週四浩浩蕩盪抵達首都華盛頓的聯邦地區法庭，現場保安非常嚴密戒備。

特朗普今次是首次現身法庭，針對2021年1月6日國會大樓衝擊事件，以及被指控密謀涉嫌推翻2020年大選結果而出庭應訊，他面對四項聯邦重罪，他全部不認罪。

控罪包括串謀欺騙美國、串謀使用欺詐手段去妨礙國家收集、電算和確認總統大選結果，以及串謀干擾1月6日國會程序，企圖妨礙確認選舉人票。

起訴書上還提及六名同謀者，但他們的身份仍未曝光，消息指，他們大部份都是律師，起訴書指他們與特朗普密謀犯案。

本案的聯邦司法部特別檢察官Jack Smith表示，正尋求快速的審訊，但特朗普的律師團隊就暗示，希望尋求押後審訊。

週四在法庭外面就有大批支持和反對特朗普的群眾聚集，有部份人更加是從外州前來。

反特朗普人士指說：「我在此乃因我們等待了七年，才能見到司法啟動，針對前總統所作所為

這名反特朗普示威者認為，當年特朗普高呼要監禁希拉莉克林頓，現在終於自吃苦果，而民眾享有民主所以能抗議。

有特朗普的支持者就認為，特朗普會有更高的聲望。

支持者說：「特朗普會大步向前，可能會更受歡迎，就這場景已令他民望更高

支持特朗普的陣營中有基督教的勢力，整體而言，週四雙方的集會示威氣氛和平並無衝突，有人更是載歌載舞，場面頗為熱鬧。

今次是特朗普宣布參選2024年總統大選以來，第三次遭刑事檢控，也是歷任總統之中前所未有。

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