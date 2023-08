【全國新聞】特朗普要求聯邦最高法院介入被控推翻大選結果案

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控四項聯邦重罪,指控他涉嫌推翻2020年大選結果,特朗普週四出庭否認全部控罪後,他週五要求聯邦最高法院介入處理這宗案件。

特朗普週五在他的社交平台發帖文,再次指控總統拜登推動對他提出檢控,目的含有政治動機。

特朗普又說,對他提出的多宗訴訟,將會花費他大量時間和金錢,以及迫使他將原本用在競選廣告和造勢活動上的資源,用來應付對他的法律訴訟。

特朗普指出,他在所有民調中都領先,包括超越民主黨對手拜登,而現在這個情況,並不是一個公平和平等的玩法,而是選舉干預,因此他認為聯邦最高法院必須介入。

特朗普週四在首都華盛頓出庭應訊,否認全部四項聯邦重罪,這些控罪包括串謀欺騙美國、串謀使用欺詐手段去妨礙國家收集、點算和確認總統大選結果,以及串謀干擾1月6日國會程序,企圖妨礙確認選舉人票。

這個是特朗普在過去三個月面對的第三宗刑事檢控案件,其餘的檢控分別是控告特朗普涉嫌不當處理機密文件,以及涉嫌向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費,避免影響特朗普的選情。

特朗普已經否認所有控罪,又說這些檢控是對他的政治打壓。

