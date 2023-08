【灣區新聞】Sunnyvale公安局拘兩男 涉嫌與槍擊案有關

【KTSF 尹晉豪報導】

Sunnyvale公安局表示,拘捕了兩名男子,他們涉嫌與週日發生的槍擊事件有關。

Sunnyvale警方表示,星期日凌晨2點45分左右接報指,東Washington Avenue 300號街區發生槍擊事件,事後一輛汽車迅速離開,警察到達後發現一名疑犯試圖逃跑,最終遭到拘捕。

當局確認他名字是Gregory Law,追逐過程中,Law丟棄了一把半自動手槍,後來被尋回。

警方在現場發現兩名成年男性受害者,其中一人中槍,被送往醫院接受治療。

調查人員其後也確認另一名疑犯Filmon Kifle的身份,他星期三在舊金山(三藩市)國際機場被捕,當時他試圖登上飛往土耳其伊斯坦堡的飛機。

Sunnyvale公安局指出,Law和Kifle因涉嫌搶劫和謀殺未遂等多項罪行,而被關押在Santa Clara縣監獄。

