【灣區新聞】Sunnyvale公安局拘兩男 涉嫌與槍擊案有關

【KTSF 尹晉豪報導】

Sunnyvale公安局表示，拘捕了兩名男子，他們涉嫌與週日發生的槍擊事件有關。

Sunnyvale警方表示，星期日凌晨2點45分左右接報指，東Washington Avenue 300號街區發生槍擊事件，事後一輛汽車迅速離開，警察到達後發現一名疑犯試圖逃跑，最終遭到拘捕。

當局確認他名字是Gregory Law，追逐過程中，Law丟棄了一把半自動手槍，後來被尋回。

警方在現場發現兩名成年男性受害者，其中一人中槍，被送往醫院接受治療。

調查人員其後也確認另一名疑犯Filmon Kifle的身份，他星期三在舊金山（三藩市）國際機場被捕，當時他試圖登上飛往土耳其伊斯坦堡的飛機。

Sunnyvale公安局指出，Law和Kifle因涉嫌搶劫和謀殺未遂等多項罪行，而被關押在Santa Clara縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。