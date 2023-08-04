【灣區新聞】報導指7月舊金山911報案熱線回應速度是有記錄以來最慢

【KTSF 尹晉豪報導】
數據顯示，7月份舊金山（三藩市）911緊急報案熱線的回應速度是有記錄以來最慢。
根據舊金山紀事報報導，自2016年以來，各類罪案的回應時間，即從911接聽電話至警察到達現場之間的時間都有所增加。
數據顯示，對於包括暴力犯罪在內的嚴重事件，回應時間在過去七年中增加了兩分鐘以上，從2016年的大約6.7分鐘，增加到今年的近9分鐘，此類別還包括對其他類型事件的回應，例如失踪或有自殺傾向報告。
而第二級優先事項，例如有人報案有財物損失時，回應時間自2016年以來增加了10分鐘以上，其中7月份更創下了6年來最慢的時間，約35分鐘。
上個月，低優先類別的回應時間亦創下新紀錄，在接到911電話後，警方大約花了80分鐘才到場。
舊金山警方發言人表示，理解回應時間比預期更長時，讓市民感到失望，警方會致力盡快回應所有服務電話，會不斷尋找縮短回應時間的方法。
警方表示，人手短缺是一個主因。
另一方面，舊金山警察局宣布今年以來警員在田德隆區查獲了超過123公斤的毒品，當中包括80公斤芬太尼，超過去年全年查獲的毒品總量。
今年，田德隆警察分局已拘捕533個毒販，幾乎超過上年全年因販毒被捕的566人，舊金山市長布里德（London Breed）表示，已將田德隆區的執法作為政府的首要任務。
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