【灣區新聞】報導指7月舊金山911報案熱線回應速度是有記錄以來最慢

【KTSF 尹晉豪報導】

數據顯示,7月份舊金山(三藩市)911緊急報案熱線的回應速度是有記錄以來最慢。

根據舊金山紀事報報導,自2016年以來,各類罪案的回應時間,即從911接聽電話至警察到達現場之間的時間都有所增加。

數據顯示,對於包括暴力犯罪在內的嚴重事件,回應時間在過去七年中增加了兩分鐘以上,從2016年的大約6.7分鐘,增加到今年的近9分鐘,此類別還包括對其他類型事件的回應,例如失踪或有自殺傾向報告。

而第二級優先事項,例如有人報案有財物損失時,回應時間自2016年以來增加了10分鐘以上,其中7月份更創下了6年來最慢的時間,約35分鐘。

上個月,低優先類別的回應時間亦創下新紀錄,在接到911電話後,警方大約花了80分鐘才到場。

舊金山警方發言人表示,理解回應時間比預期更長時,讓市民感到失望,警方會致力盡快回應所有服務電話,會不斷尋找縮短回應時間的方法。

警方表示,人手短缺是一個主因。

另一方面,舊金山警察局宣布今年以來警員在田德隆區查獲了超過123公斤的毒品,當中包括80公斤芬太尼,超過去年全年查獲的毒品總量。

今年,田德隆警察分局已拘捕533個毒販,幾乎超過上年全年因販毒被捕的566人,舊金山市長布里德(London Breed)表示,已將田德隆區的執法作為政府的首要任務。

