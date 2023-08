【灣區新聞】舊金山有拖車公司涉非法拖走汽車獲利 禁競標市府合約（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福(David Chiu)宣布禁止一間拖車公司競標或接受市府合約,原因是該拖車公司非法拖走市民汽車,從而獲利。

從今年2月至5月期間,名為Auto Towing的拖車公司,在未經業主許可的情況下,從舊金山San Bruno Avenue 2675號路段的Bank of the West銀行停車場,非法拖走了至少6輛汽車,而涉案車主主要是講西班牙語和粵語的市民。

儘管車輛上已放有殘障人士停車牌,拖車公司甚至會將汽車從殘障停車位拖走。

根據市府律師的文件,Auto Towing曾試圖將銀行分行經理的汽車從停車場拖走,但經理立即介入,她的車才倖免於難。

另一方面,在銀行不知情的情況下,拖車公司甚至在銀行停車場自行安裝拖車標誌。

根據《加州車輛法規》,車主有權在一年中的任何一天,每天24小時取回車輛,並有權使用現金或信用卡付款,但Auto Towing向車主表示,他們無法在週末取回汽車,並迫使車主支付現金。

據調查人員所知,Auto Towing從6輛未經授權的拖車中,獲利超過3,000元。

根據圖片,可以見到一次費用大約550多元,市府律師現時採取行政程序,禁止該公司在長達5年內申請或接收市政府合同,另外又指Auto Towing多次的非法拖車,並侵入私人地方安裝欺詐標誌,違反多項州和地方法律。

市府律師辦公室表示,民眾如有任何相關消息,請撥打(415) 554-3977與辦公室聯繫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。