舊金山(三藩市)一名21歲白人男子,涉嫌無故將一名81歲婆婆推出馬路,地檢處對他提出多項控罪。

21歲涉案男子Curtis Dubbels週三提堂,被控多項重罪,包括企圖傷害他人致造成嚴重身體傷害、襲擊致造成嚴重身體受傷及虐老等。

他涉嫌在7月26日在Franklin街1000號路段,將81歲的白人婆婆推出馬路,婆婆頭部着地受傷,之後自行去到醫院治理。

Dubbels否認所有控罪,將在8月15日再度上庭,法庭拒絕他保釋,需要還押候審,一旦罪成,他將面臨最高9年監禁。

