為了應對縣內房屋短缺問題,中半島San Mateo縣參議會一致通過撥款約3千萬元,興建5個可負擔房屋項目。

這5個可負擔房屋項目分別是南舊金山(南三藩市)的Mission街1051號、Daly City的Midway Drive 45號、Belmont的Ralston Avenue 678號、Redwood City的MacArthur Avenue 429號,及Menlo Park的Willow Road 795號。

根據縣政府,大部分資金來自2016年獲通過增加縣內銷售稅的K提案。

