【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一所私立學校星期一有學生遇溺,該學生其後不治。

警方表示,星期一下午1點50分接報,在Bucknall Road的Harker學校發生事故,學校當時正舉辦夏令營的游泳課程,校方提供給Bay Area News Group的聲明指出,當時有救生員在場。

一名學生被發現失去知覺,學校職員為他進行心肺復甦,之後送院,當時情況危殆,後來不治,當局沒有透露學生的身份。

校方表示,將審查夏令營游泳課程,並會全面調查事件,校方也有為參與活動的學生和職員提供心理輔導。

