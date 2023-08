【灣區新聞】聖荷西市長提新法 禁無家者在學校和托兒所附近搭營或泊露宿車輛（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)週四宣布提出一項新條例,規定無家可歸人士不得在市內的學校和托兒所周圍150英尺的範圍內,搭設露宿營地和停放露宿車輛。

馬漢說:「今天我們主張邁出一大步,敦促市議會和工作人員通過一項條例,確保學校和託兒所周圍的街道上,沒有露宿者營地和露宿車輛。」

馬漢與市議員Peter Ortiz週四在Independence高中外召開記者會,宣布一項條例將禁止無家可歸人士在市內所有學校和托兒所150英尺的範圍內,搭設露宿營地和停放露宿車輛。

馬漢指這項條例是出自一群學生在5月時的抗議活動。

馬漢說:「他們發聲,是因為在自己的學校感到不安全,是因為他們的教育因多次有人闖進校園而受到干擾,他們發聲是因為無家可歸者睡在學校操場和廁所,他們發聲是因為在午餐桌上發現針頭,身為城市代表,我們必須傾聽。」

週四一同參與記者會的人,就包括這些提出抗議的學生,他們在Independence高中經歷了一系列馬漢所提到的困境。

而週四記者會一旁仍然看得到一排停放在學校旁的露營車,雖然聖荷西市府在幾年前有定下一項執法建議,限制露宿營地不得出現在學校周圍150英尺的範圍內,但因為這不是通過立法程序的法條,並沒有辦法規範露宿者在學校周圍停放露營車。

若這次提出的新條例獲得市議會通過,市府單位將依法有權利移除這些在學校及托兒所附近的露宿者及露營車。

馬漢說:「政府需要更加負責任地為人們創造安全、受管理的場所,我們必須比以往更快、更經濟實惠、更大規模地做到這一點。」

馬漢強調,市府在實施這項新的條例的同時,也在盡全力提供更多安全的空間,包括露營車停車場及快建小屋,安置更多露宿街頭的無家人士。

