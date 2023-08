【灣區新聞】報告指奧克蘭今年上半年兇殺案比2019年增加80%

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的犯罪率不斷上升,已經高過大多數其他大城市,今年上半年的數據更出現令人擔憂的趨勢。

根據舊金山紀事報報導,截至7月初,今年奧克蘭的兇殺案數量,比2019年增加了80%。

報告指出,襲擊和搶劫案件分別增加了約40%和20%,而財物犯罪案件也飆升,尤其是與汽車相關的犯罪,車內盜竊增加了近90%,而偷車就增加了一倍多。

在一封7月27日的公開信中,全國有色人種協會奧克蘭分部呼籲奧克蘭官員宣布進入緊急狀態,組織指出,謀殺、槍擊、暴力搶劫、入屋爆竊、車內盜竊和高速公路的槍戰,已成為當地生活中普遍的現象,組織敦促官員在警察、青少年教育和職業培訓方面增加撥款,並解決911報案系統問題。

州長紐森週三宣布,應市長盛桃和警察部門的請求,派遣加州公路巡警到奧克蘭協助執法,並提供一筆貸款來為當地安裝車牌閱讀器。

盛桃表示,將採取多管齊下的方式,來解決市內罪案激增的問題,市府正增加公共安全的支出,並與社區夥伴和機構合作,確保盡一切努力防止暴力,以及追究犯罪人士的責任。

與過去幾年一樣,奧克蘭的犯罪率明顯高於加州其他城市,紀事報將當地的暴力犯罪率與加州其他八個規模接近的城市進行比較後,發現奧克蘭在2022年的暴力犯罪率最高,每10萬居民就有1,500宗暴力罪案,而市內的財產犯罪率也異常地高。

奧克蘭在加州十大城市中,是財產犯罪率最高的城市,甚至超過舊金山。

與此同時,警方獲批的預算為3.59億美元,比今年的預計支出增加2%。

市長表示,儘管該市持續出現赤字,但預算對公共安全的全面投資,反映市府將奧克蘭市民放在首位。

