【灣區新聞】紐森宣布派遣公路巡警到奧克蘭協助執法

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森宣佈,派遣加州公路巡警(CHP)去東灣奧克蘭(屋崙)協助執法,他亦批准一筆120萬元的貸款,讓奧克蘭市府安裝車牌閱讀器,另一方面,太平洋煤電公司(PG&E)聘請休班奧克蘭警員,保護在市內工作的工程人員。

應奧克蘭市長盛桃的要求,州長紐森決定派遣6名加州公路巡警(CHP)警員和一名警長去奧克蘭提供協助。

他們會和奧克蘭警方協調在市內加強交通執法,專注打擊偷車、飆車、公路槍擊案和有組織犯罪。

紐森亦批出120萬元的貸款,容許奧克蘭市府立即在市內的公路和International Boulevard等地方,安裝一批車牌閱讀器。

盛桃表示,感激州長的支援,形容他們正盡一切所能,遏止暴力和向罪犯追究責任。

另一方面,PG&E在去年11月有多名工人被持槍劫走財物和工具後,開始聘用休班警員,為街上工作的工程人員提供保護。

根據奧克蘭警方,PG&E星期一至五聘用警員24小時保護工人,每天有多達8名警員值班,每人工作8小時,日薪超過6400元。

當局的數據顯示,今年的搶劫案較去年同期上升22%。

