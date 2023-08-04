【灣區新聞】紐森宣布派遣公路巡警到奧克蘭協助執法

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森宣佈，派遣加州公路巡警（CHP）去東灣奧克蘭（屋崙）協助執法，他亦批准一筆120萬元的貸款，讓奧克蘭市府安裝車牌閱讀器，另一方面，太平洋煤電公司（PG＆E）聘請休班奧克蘭警員，保護在市內工作的工程人員。

應奧克蘭市長盛桃的要求，州長紐森決定派遣6名加州公路巡警（CHP）警員和一名警長去奧克蘭提供協助。

他們會和奧克蘭警方協調在市內加強交通執法，專注打擊偷車、飆車、公路槍擊案和有組織犯罪。

紐森亦批出120萬元的貸款，容許奧克蘭市府立即在市內的公路和International Boulevard等地方，安裝一批車牌閱讀器。

盛桃表示，感激州長的支援，形容他們正盡一切所能，遏止暴力和向罪犯追究責任。

另一方面，PG＆E在去年11月有多名工人被持槍劫走財物和工具後，開始聘用休班警員，為街上工作的工程人員提供保護。

根據奧克蘭警方，PG＆E星期一至五聘用警員24小時保護工人，每天有多達8名警員值班，每人工作8小時，日薪超過6400元。

當局的數據顯示，今年的搶劫案較去年同期上升22%。

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