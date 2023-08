【KTSF】

北灣Novato兩星期前發生兩宗住宅爆竊案,警方發布疑犯的照片,希望民眾可以提供線索。

這是閉路電視所拍到的影像,警方表示,7月15日晚上7點20分接報,有兩間住宅被人爆竊,歹徒在撬開住宅的前門後,入屋偷走一些貴重物品,有任何消息的民眾,可以致電(415) 897-4361提供線索。

警方也提醒民眾,提防入屋爆竊的其中一個方法是出外時關好門窗,但是把燈開著,看似有人在家。

