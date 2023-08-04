【全國新聞】數千人聚集紐約市聯合廣場領取網紅贈品 場面混亂

August 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(CBS News / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

週五有數千人聚集在紐約市聯合廣場領取網紅Kai Cenat送出的視頻遊戲機，導致現場一片混亂，警方調動過千警力應對此事。

Cenat在Instagram發布了一張圖片，聲稱他會在週五下午4點送出遊戲機。

由於太多人為這次送禮活動，聚集在紐約市聯合廣場，導致場面失控。

紐約警方發布了罕見的四級動員令，調動超過一千名警察應對這場騷亂，動員令的等級有如緊急救災。

警方說，在騷亂中有人作出暴力行為，有些人就從附近的建築地盤拿走物品，並拿著鏟子和斧頭走來走去，有人還燃放煙花炮仗，互相擲來擲去，也有人將炮仗擲向警察。

紐約市警局長Jeffrey Maddrey說：「有警員遇襲，當時我們在那裡遭壓迫、推撞，我有警員在場，如你所見，我都有點尷尬，因為我身上很髒，我當時在人群中，被多個物體擊中。」

警方說，Cenat沒有通知警方關於這次集會，也沒向相關部門申請許可，因此警方宣佈這個是非法集會。

在騷亂中幾名警察受傷，有多人被捕，警方亦將Cenat帶走，並且可能會指控他煽動騷亂。

Maddrey說：「社交媒體的力量與危險，聽著，我們並不反對年輕人享受美好時光，我們不反對年輕人聚集，但不能搞出危險，今天有很多人受傷。」

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