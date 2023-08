【全國新聞】數千人聚集紐約市聯合廣場領取網紅贈品 場面混亂

【KTSF 張擎鳳報導】

週五有數千人聚集在紐約市聯合廣場領取網紅Kai Cenat送出的視頻遊戲機,導致現場一片混亂,警方調動過千警力應對此事。

Cenat在Instagram發布了一張圖片,聲稱他會在週五下午4點送出遊戲機。

由於太多人為這次送禮活動,聚集在紐約市聯合廣場,導致場面失控。

紐約警方發布了罕見的四級動員令,調動超過一千名警察應對這場騷亂,動員令的等級有如緊急救災。

警方說,在騷亂中有人作出暴力行為,有些人就從附近的建築地盤拿走物品,並拿著鏟子和斧頭走來走去,有人還燃放煙花炮仗,互相擲來擲去,也有人將炮仗擲向警察。

紐約市警局長Jeffrey Maddrey說:「有警員遇襲,當時我們在那裡遭壓迫、推撞,我有警員在場,如你所見,我都有點尷尬,因為我身上很髒,我當時在人群中,被多個物體擊中。」

警方說,Cenat沒有通知警方關於這次集會,也沒向相關部門申請許可,因此警方宣佈這個是非法集會。

在騷亂中幾名警察受傷,有多人被捕,警方亦將Cenat帶走,並且可能會指控他煽動騷亂。

Maddrey說:「社交媒體的力量與危險,聽著,我們並不反對年輕人享受美好時光,我們不反對年輕人聚集,但不能搞出危險,今天有很多人受傷。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。