國稅局將於2025年電子化報稅系統,以便能夠更快地處理民眾的退稅。

國稅局星期三正式公告,報稅系統將會在2025年電子化。

國稅局表示,電子化系統能夠將處理報稅表的時間縮短一半,並將退稅速度加快四個星期。

報稅者還可以在網上提交更多文件,稅局認為可以加強接收1.25億份紙張文件。

民眾也可以通過電子方式提交20份附加稅表,這將使民眾每年可以在網上提交附加稅務文件多達400萬份。

但如果您不想用電子報稅系統,民眾仍然可以選擇郵寄紙張報稅表。

