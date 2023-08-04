【財經新聞】惠譽降低美國信貸評級 對美國以至全世界有何影響

August 4, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

國際信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）將美國政府的信貸評級從頂級下調至AA+後，對美國以至全世界有甚麼影響？

惠譽表示，有無數個理由下調美國的信用評級，而這些理由很多都涉及美債。

惠譽美國債務首席分析師Richard Francis說：「債務是GDP的113%，並繼續上升，這是清晰的警號，尤其是龐大財債仍不斷增長。」

而導致美國信用評級下降至AA+的另一個因素，是華府的黨派爭吵。

Francis說：「民主黨向左轉,共和黨肯定右轉，而中間派已分裂，令艱難的決定更難作出。」

在惠譽宣佈下調美國信用評級後，兩黨立即互相指責對方。

芝加哥大學經濟學家Tomas Phillipson說：「剛好，兩黨現在互相指責對方，要為降級負責。」

下調評級的一日後，隨著10年期和30年期國債收益率攀升至11月以來的最高水平，聯邦房屋貸款公司Freddie Mac和Fannie Mae評級亦都跌至AA+，許多經濟學家和分析師都對惠譽這一決定提出不少質疑。

美國財長耶倫說：「在目前美國經濟強勁下，惠譽的決定令人不解，我強烈不同意惠譽的決定，我認為這是完全沒有根據，有缺陷的評估，是基於過時的數據。」

評級公司則引用了一句話，以「政府治理標準持續惡化，作為下調的主要原因」。

美國信用評級在2011年首次被標普下降，當時奧巴馬政府反應強烈，總統與財長開記者會公開予以譴責。

今次評級下降的理由也類似，都是涉及債務及政府管治等因素，但反應就有差別。

頂級投資銀行高盛就批評，惠譽並無提出任何新的財政資訊，來支持調降美國信用評級，而美國的政治紛爭也都是多年如是，對市場並無重大的後果可言，更重要的是，美元仍是世界頭號儲備貨幣，全球投資者包括多個國家的央行與退休基金持有巨額美債，他們不會因為惠譽今次下調美國信用評級而改變策略，高盛因此認為，這些投資者不會因此而拋售美債，而美元仍然被視為是安全港。

基本上財經界普遍認為，信用評級屬於主觀，是某個機構對一堆數據及理由的解讀，對發債的公司或發展中國家影響較大。

現行的信用評級系統由標普S & P Global Ratings、穆迪 Moody’s，以及惠譽三大公司主導，他們雖然互有些微的差別，但都根據相同的評級階梯，當中以AAA為最高，最低是D，即是Default（違約），當前的評級公司同全球的金融系統連成一體，成為全球債券市場的重要一環。

比如，某間公司若想發債，必須取得其中兩個信用評級公司發出的評級，但分析認為，涉及投資時，評級只是因素之一，這個會對發展中國家的影響會較大，因為某些資產管理公司只會購入某個評級以上的債券。

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