【灣區新聞】南灣和東灣兩縣分別偵破販賣人口集團 發現23名賣淫女子（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣和東灣Contra Costa縣分別宣布偵破販賣人口集團,Santa Clara縣地檢處表示,找到23名從事賣淫活動的女子,並逮捕了6個人口販賣份子。

Santa Clara縣地檢處表示,在7月19日至30日進行,名為Operation Cross Country的一項取締人蛇集團的全國行動中,偵破一個利用年輕女子在幾間南灣酒店賣淫的人蛇集團。

地檢處透露,調查人員是在蛇頭把這些女子送到酒店的時候,將他們逮捕,被逮捕的6人當中,其中兩人持槍,其中一人更帶了兩歲的嬰兒。

23名賣婬女子中,有數人年齡不到20歲,當局在為她們提供例如輔導、醫療服務、住屋等服務後,將她們釋放,6名蛇頭面對重罪的指控,要是被定罪,可被判入獄。

地檢處透露,有幾間酒店配合調查,也會定期幫助酒店識別人口販賣活動,當局也在Morgan Hill Monterey路被懷疑有賣淫活動的按摩院進行檢查,所有6間按摩院都有違反安全條規的問題。

Contra Costa縣方面則有找到超過12名女子,該縣逮捕了9個蛇頭。

聯邦調查局舊金山分局特工Bob Tripp說:「這些受害人是我們的孩子,他們在我們的社區中與街道上生活,他們是不可出售的,灣區在調查和打斷這類活動中領先全國,而這個代號Operation Cross Country的行動,也是起源自灣區。」

