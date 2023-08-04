【全國新聞】CDC指COVID加強針預料推遲到10月初推出（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦疾控中心（CDC）表示，原定8月推出的COVID加強針，預測會推遲到10月初推出，專家表示，COVID仍然存在，病毒每天繼續取人性命。

《舊金山紀事報》報導，新一批更新版COVID加強針，是用作應對去年冬季出現的XBB.1.5變異株，並原定在9月前完成發放，以配合分發流感疫苗。

然而，CDC表示，這個計劃可能會有延遲。

因為Pfizer、Moderna及Novavax等疫苗研發公司，正和聯邦食品及藥物管理局（FDA）商議批准這批針對XBB.1.5的加強針，Pfizer的行政總裁表示，FDA可能會在8月底批准新的加強針。

根據CDC數據，雖然XBB.1.5已不再是主流的變異株，但在7月一個星期仍佔確診個案的12.3%。

當局建議6歲及以上接種更新版二價疫苗加強針，在全國合資格接種的人當中，去年秋季只有17%，或大約5,600萬人接種。

CDC表示，COVID病毒將會和人類共存，每天繼續有人因感染病毒而死，而疫苗就可以避免這個情況發生。

加州大學洛杉磯分校一項研究指出，大約3分1的加州人拒絕再接種任何加強針，亦有民調顯示，六成四的美國人認為疫情已經完結。

加州大學舊金山分校傳染病學專家陳子平表示，灣區的確診個案有上升跡象，長者及免疫系統較弱等的高風險人士，現時可以立即受益於這支即將獲批的加強針，而大部分健康的成人，可以等到加強針推出。

他說65歲或以上的人，應該即時去接種舊有的加強針。

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