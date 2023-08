【全國新聞】全美十州超過5千萬人處於高溫警報下 多州爆發山火

【KTSF 張擎鳳報導】

目前包括亞利桑那州在內的十個州,有超過5千萬人處於高溫警報之下,破紀錄的高溫,對人類和蜜蜂來說都是致命的。

隨著York山火在加州和內華達州邊境肆虐,被大火燒焦的土地面積正在不斷地擴大。

西部分水嶺項目加州總監Laura Cunningham說:「我們可能會失去數十萬棵Joshua樹,需要一輩子才能復原成熟的Joshua大樹森林。」

在德州,Powder Keg Pine山火迫使民眾逃離家園。

災民Kay Rogers說:「每當夏天如此乾燥,發生火災只是時間問題。」

除了山或肆虐,還有極端高溫,俄克拉荷馬州Tulsa市的路面,在酷熱下變得彎曲。

德州多個地方週二錄得新的高溫記錄,自6月以來,高溫已導致休斯敦地區至少7人死亡。

與此同時,高溫也殺死蜜蜂,亞利桑那州歷史性的熱浪,融化了蜂巢。

Arizona Backyard蜂場負責人Cricket Aldridge說:「蜂巢崩潰,蜂后被壓死,如此就沒有其他蜜蜂可以取代她,沒有其他蜜蜂能產卵,蜂群就會死亡。」

