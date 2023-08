【財經新聞】國際信用評級機構惠譽將美國信貸評級從頂級調降至AA+（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

國際信用評級機構惠譽(Fitch)週三宣布,將美國政府的信貸評級從頂級調降至AA+,今次是美國政府的信用級別12年來再次受到挑戰。

惠譽週三突然宣布,將美國政府的信貸評級從AAA最頂級,調低一級至AA+,美國在過去近30年來的信用,都一直享有AAA的最高評級。

惠譽表示,調降評級,意味著美國的還債能力從「最高信用質素」調低一級至「非常高信用質素」。

惠譽指出,調低美國的信用評級,是因為在過去20年,美國的管治標準正穩步漸趨惡化,當中包括總統拜登與國會眾議長麥卡錫就債務上限談判長期持續爭拗,雖然債限協議談判最終得到解決,另外,美國政府也缺乏一個中期的財務方案框架,而討論聯邦預算的立法程序又很複雜。

白宮就說,拜登政府不同意惠譽的決定,又說惠譽這樣做是「違背現實」。

財長耶倫更批評,惠譽的調降舉動「隨意草率」,以及根據過時的數據來作決定。

前財長Larry Summers也形容,惠譽的行動「奇怪和缺乏技巧」。

在12年前的2011年,另一間國際評級機構標普,就已經開始將美國的債評級別調低至AA+,也是美國首次失去最高的信貸評級。

至於第三間評級機構穆迪,就仍然維持美國AAA最高的信用評級。

