【全國新聞】特朗普將就推翻大選結果應訊 彭斯倒戈提關鍵證供

【有線新聞】

美國前總統特朗普週四稍後就涉嫌企圖推翻2020年大選結果面臨4項罪名上庭,前副總統彭斯稱任何將自己置於憲法之上的人不應成為美國總統。

曾是特朗普副手的彭斯出席競選活動時,回應昔日上司涉嫌以謊言企圖推翻2020年大選結果而被起訴,他不希望以法律解決事件,而是由美國人判斷特朗普行為對錯,並稱自己當時已履行職責。

彭斯:「我希望美國人知道我無權推翻選舉結果,特朗普當日要求我讓他凌駕憲法,但我選擇了憲法,我永遠會如此選擇。我相信任何把自己置於憲法之上的人不應成為美國總統,任何人要求別人將自己置於憲法之上不應再成為美國總統。」

彭斯是今次案件關鍵人物,45頁起訴書引用其筆記和私人對話指控特朗普多次施壓要求彭斯推翻選舉結果。包括在聖誕節,彭斯打電話予特朗普祝他聖誕快樂時,被特朗普要求拒絕確認選舉人票。

特朗普又在彭斯指自己無權改變選舉結果,指責彭斯為人「太過老實」。

已經表態參與共和黨總統初選的彭斯,是黨內少數批評特朗普言行導致1月6日衝擊國會事件的人。

特朗普在上庭前夕再評擊當局起訴自己是腐敗,重申副總統有合法權力阻止國會確認拜登2020年勝選。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。