舊金山(三藩市)地檢官謝安宜宣布,陪審團對一名40歲的女子定罪,她被控家暴她丈夫。

40歲的Binh Sam,涉嫌在去年9月和她丈夫在客廳就財務問題發生了爭執,Sam將一個回收箱扔向她丈夫的頭部,並將一瓶酒倒在他身上,其後推倒丈夫,導致他的頭撞到牆上。

Sam更命令未成年的女兒打父親,最後她丈夫成功離開了公寓,步行到當地一家醫院求診。

案件在月底判刑,被告可能要入獄一年。

