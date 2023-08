【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名21歲白人男子,涉嫌無故將一名81歲婆婆推出馬路,婆婆頭部倒地受傷送院。

根據警方,涉案男子是21歲的Curtis Dubbels,他涉嫌在7月26日下午約5點,在Franklin街1000號路段,將81歲的白人婆婆推出馬路。

婆婆向警員表示,她當時在行人路上突然被人推出馬路,頭部着地受傷,之後自行去到醫院接受治理。

警方翻查閉路電視片段後,向警員分發疑犯的照片。

之後在7月29日上午11點22分,警員接報有人持有尖銳武器,到場後將男子拘留,一名警員認出他就是閉路電視畫面中的男子,之後將他拘捕。

Dubbels因涉嫌企圖謀殺、企圖傷害他人致造成嚴重身體傷害、虐老及三項持有吸毒器具等罪名被關押在舊金山縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。