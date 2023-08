【灣區新聞】COVID確診個案上升 Santa Clara縣衛生總監建議民眾室內戴口罩（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區COVID確診個案有上升的趨勢,Santa Clara縣衛生總監建議民眾室內戴口罩。

根據The Mercury News,Santa Clara縣衛生總監Sara Cody和同事在辦公室和室內聚集場合持續戴口罩,她說以現在的氛圍的確顯得突兀,不過根據她每天看到的數據,她敦促其他人考慮在室內戴口罩。

根據加州公共衛生局最新的全州7天平均陽性檢測為7.6%,是今年5月5日低點3.4%的兩倍多,也高於2021年7月的水平。

從今年6月到7月,灣區各縣的陽性率翻了一倍,Santa Clara縣為4.9%,San Mateo縣7.7%,Contra Costa縣8.7%,Alameda縣8.8%。

加州、全美乃至世界衛生組織的COVID緊急狀態分別在2月和5月結束,目前也沒有跡象顯示會恢復限制命令,但不代表病毒消失。

Cody說,很多人以為Covid已經結束,但事實是,新冠病毒仍在傳播,可能會生病、無法工作或是上學。

雖然追踪病毒已經不再像最嚴重時那麼精確,但醫院仍在測試病毒,廢水採樣仍持續。

根據廢水監測顯示,聖荷西的病毒水平穩步上升至中等水平,在Cody居住的Palo Alto,已經躍升到了很高的水平。

聯邦疾控中心(CDC)報告稱,截至7月22日的三週內,全國COVID住院率增加了14%,加州增加了13%,儘管全國99%以上的地區,包括所有灣區的住院率仍然很低,但也不再下降。

