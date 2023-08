【灣區新聞】San Ramon珠寶劫案5人被起訴 警方疑有內鬼

【KTSF 傅景竑報導】

東灣San Ramon一家珠寶店今年3月在光天化日之下發生一宗持槍搶劫案,一群匪徒搶走市價高達110萬元的珠寶,聯邦檢察官在週三起訴5名涉案人士。

3月17日下午兩點半左右,San Ramon商場City Center Bishop Ranch一間珠寶店出現了一幫搶匪,持槍進到店內行搶。

目擊者拍下的影片中可以看到,有匪徒在Heller Jewelers珠寶店門口拿槍威脅保安人員,其他則進到店內快速擊破玻璃箱,搜刮70多件珠寶金品,其後便坐上接應車輛逃去。

匪徒的犯案過程只有短短的一分多鐘,帶走市值高達110萬元的贓物,殊不知其中一枚勞力士手錶,裡面裝有防竊定位系統,綜合定位資訊以及其他線索,檢調單位最終得以鎖定11名涉案人士。

聯邦檢察官並在週三起訴當中5名年齡在30多歲的疑犯。

這個案件除了牽涉大金額而且明目張膽的搶劫之外,還涉及警方有內鬼。

法庭文件中透露,搶案發生的三個禮拜後,中半島San Mateo縣疑似有執法人員提供調查的內部消息給疑犯Paul Tonga。

法庭文件中的簡訊截圖顯示,這名疑似為女性執法人員的內鬼向Tonga透露,聯邦調查局已介入調查,還叫匪徒不用擔心,若有任何消息會再通知他們。

她還說提供這些內部消息要收費,指明要一條項鍊及兩隻勞力士。

這宗案件牽涉11名疑犯,當中有4名被關押在Santa Rita監獄,不得保釋,一名還在逃,其他6名檢調單位就還未公佈進一步資訊。

但執法單位裡疑似有內鬼提供資訊,也讓外界憂心疑犯是否就此能逍遙法外。

