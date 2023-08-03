【灣區新聞】舊金山列治文區東北醫療中心新設牙科和針灸服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）列治文區東北醫療中心新設牙科和針灸服務。

東北醫療中心的牙科和針灸服務，週三正式擴展服務到舊金山列治文區位於Clement街1033號的診所，該診所在2012年落成，十多年來一直提供初級保健和藥房服務等，東北醫療中心的大多數病人都持有白卡，即參加加州醫療補助計劃（Medi-Cal）。

東北醫療中心表示，雖然牙科和針灸服務在舊金山華埠和Portola等地區的診所都有提供，但位於舊金山西部地區的市民，交通問題仍然可能帶來限制。

州眾議員丁右立（Phil Ting）認為，牙科護理非常重要，他表示，根據一項研究，79%的牙醫不接受加州醫療補助計劃，原因是報銷率太低。

丁右立說：「為什麼在列治文區開設是如此重要？是因為現在住在舊金山西區列治文，需要牙科護理的家庭，有一個可以去的地方，有一個可以得到幫助的地方，有一個可以接受他們保險的地方。」

東北醫療中心牙科主任Nathan Yang說：「目前我們正在招聘更多的成員，我們正在招聘更多的牙醫，更多的牙科助理和前台，因為我們正在擴展牙科服務，不僅擴展到整個舊金山，而且正擴展到San Mateo縣。」

針灸及東方醫學博士喬麗麗（Lili Qiao）說：「是在三個縣，分別在Santa Clara縣，San Mateo縣和舊金山，我們一共有9個不同的地方，都會有提供針灸服務，我們現在人手剛剛好，因為我們一共現有12個針灸師，全職的12個針灸師，在過去6年裏，就幫助3000多位病人。」

診所現提供5張牙科椅和4個針灸室。

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