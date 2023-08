【灣區新聞】舊金山列治文區東北醫療中心新設牙科和針灸服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)列治文區東北醫療中心新設牙科和針灸服務。

東北醫療中心的牙科和針灸服務,週三正式擴展服務到舊金山列治文區位於Clement街1033號的診所,該診所在2012年落成,十多年來一直提供初級保健和藥房服務等,東北醫療中心的大多數病人都持有白卡,即參加加州醫療補助計劃(Medi-Cal)。

東北醫療中心表示,雖然牙科和針灸服務在舊金山華埠和Portola等地區的診所都有提供,但位於舊金山西部地區的市民,交通問題仍然可能帶來限制。

州眾議員丁右立(Phil Ting)認為,牙科護理非常重要,他表示,根據一項研究,79%的牙醫不接受加州醫療補助計劃,原因是報銷率太低。

丁右立說:「為什麼在列治文區開設是如此重要?是因為現在住在舊金山西區列治文,需要牙科護理的家庭,有一個可以去的地方,有一個可以得到幫助的地方,有一個可以接受他們保險的地方。」

東北醫療中心牙科主任Nathan Yang說:「目前我們正在招聘更多的成員,我們正在招聘更多的牙醫,更多的牙科助理和前台,因為我們正在擴展牙科服務,不僅擴展到整個舊金山,而且正擴展到San Mateo縣。」

針灸及東方醫學博士喬麗麗(Lili Qiao)說:「是在三個縣,分別在Santa Clara縣,San Mateo縣和舊金山,我們一共有9個不同的地方,都會有提供針灸服務,我們現在人手剛剛好,因為我們一共現有12個針灸師,全職的12個針灸師,在過去6年裏,就幫助3000多位病人。」

診所現提供5張牙科椅和4個針灸室。

