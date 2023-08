【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區有匪徒擊破一架汽車的玻璃,偷走車主的銀包。

警方表示,案發在7月22日下午約3點50分,地點是21街夾Judah街,這裡距離Irving街只有一個街口。

43歲的亞裔女事主表示,一名男子走近她的車,將車窗打碎後強行搶走她的手袋,之後乘搭接應的車輛逃去。

Asian Crime Report的報導表示,案發現場當時非常多人,受害人除了該名亞裔女子,還有一名白人男子,片段中看到一架白色Audi SUV停在路邊,白人男子正協助警員調查。

