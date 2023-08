【全國新聞】調查發現過去12個月有近4分之3華人面對種族歧視（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

哥倫比亞大學和百人會以大約6,500名美籍華裔為對象的一份調查發現,有近4分3的人,在過去12個月有面對種族歧視,或因為種族主義有關而必須提高警惕的事件。

調查發現,針對華裔的種族歧視持續出現,受訪人當中多數認為,有被美國社會接受,並也能夠融合美國和華裔兩者之間的傳統,但仍然還是有受到邊緣化。

有74%在過去一年內有面對種族歧視事件、仇恨事件或騷擾,55%會為自己的安全擔憂,有9%的人則有親身經歷恐嚇或襲擊,7%人的財物有被破壞。

有絕大多數的美籍華裔會投票,83%的受訪者是登記選民,當中的88%,有在2020總統選舉中投票,他們關心美國的社會議題,最關注的四個項目是種族歧視、槍械管制、經濟和罪案。

受訪者當中,82%認為美國應該和中國建立經濟合作關係。

報告也指出,美籍華裔並不同質,雖然面對“模範少數族裔”的刻板印象,許多人也都面對健康和經濟方面的困境,24%認為自己有心理健康方面的風險,這包括感到自己毫無價值、沮喪、絕望、焦躁、緊張,甚至認為一切都需要努力。

同樣24%認為自己的心理健康處於一般或以下的水平,或面對某種殘障,再有23%在過去一年內經歷健康或經濟方面的問題。

報告建議,執法單位、民選官員、教育界人士和政府機構,在促進華裔美國人融入社會上,能夠推廣美國亞裔歷史,幫助國人了解華裔與亞裔的貢獻,和他們面對的挑戰;為不精通英語的國人提供語言方面的協助;並在仇亞事件方面制定清楚的對應政策。

報告也建議,必須動員美籍亞裔參政,和推動投票率低的社區,例如年輕人、低收入人士等積極投票,在美中關係方面,反對具煽動性言論。

在經濟與健康方面,提供語言方面的協助與服務,並增加精通雙語的華裔與亞裔在精神健康和社工方面的專業人士。

更多報告內容,可以參考百人會的網站,網址是Committee100.org。

