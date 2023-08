【國際新聞】加拿大總理杜魯多宣佈與妻子結束18年婚姻

【KTS 朱慧琪報導】

加拿大總理杜魯多週三宣佈,與妻子結束18年的婚姻。

杜魯多與妻子Sophie週三共同在社交媒體Instagram上發聲明,指雙方經過多次有意義又艱難的對話後,決定結束18年的婚姻,正分居,不過雙方仍然是最親密的家人,彼此深愛和尊重對方,並會共同撫養三名子女,希望外界尊重他們的私隱,一家人下星期仍會一起去度假。

現年51歲的杜魯多,於2015年宣誓就職加拿大總理,而妻子Sophie曾是一名模特兒和電視節目主持人,雙方於2005年結婚,曾一度為總理辦公室帶來了明星效應,並出現在《Vogue》雜誌封面。

兩人育有三名子女,15歲的Xavier、14歲的Ella-Grace,和9歲的Hadrien,在今年5月份時,杜魯多曾發布了一張在結婚週年紀念日手牽手的照片。

