【國際新聞】加拿大總理杜魯多宣佈與妻子結束18年婚姻

August 3, 2023 新聞, 國際新聞
加拿大總理杜魯多與妻子Sophie (CityNews / YouTube)

【KTS 朱慧琪報導】

加拿大總理杜魯多週三宣佈，與妻子結束18年的婚姻。

杜魯多與妻子Sophie週三共同在社交媒體Instagram上發聲明，指雙方經過多次有意義又艱難的對話後，決定結束18年的婚姻，正分居，不過雙方仍然是最親密的家人，彼此深愛和尊重對方，並會共同撫養三名子女，希望外界尊重他們的私隱，一家人下星期仍會一起去度假。

現年51歲的杜魯多，於2015年宣誓就職加拿大總理，而妻子Sophie曾是一名模特兒和電視節目主持人，雙方於2005年結婚，曾一度為總理辦公室帶來了明星效應，並出現在《Vogue》雜誌封面。

兩人育有三名子女，15歲的Xavier、14歲的Ella-Grace，和9歲的Hadrien，在今年5月份時，杜魯多曾發布了一張在結婚週年紀念日手牽手的照片。

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