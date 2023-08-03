【灣區新聞】灣區週三出現大霧又天晴及大風的有趣天氣

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週二晚和週三清晨部分地區錄得些微的降雨量，而在白天則出現又有霧，又天晴，又大風，但又溫暖的有趣天氣。

明明是夏天，為什麼這樣大風，而有趣的是，明明這裡很大霧，但不多遠，又見藍天，明明是晴天，但又有清涼小水點撲在臉上。

國家氣象局表示，灣區部分地區週二晚錄得幾百份之一吋的降雨，即是很輕微的降雨，但是很濃的霧水。

氣象局的職員表示，這種天氣在灣區的夏天很常見，原因是風從海洋吹到陸地，將雲和霧也拉進來，低低的雲就形成濃濃的霧，而海風吹過，就將霧水吹到到處都是。

雲與雲之間的空檔，就是藍藍的天，靠近海洋的灣區城市，白天會出現這樣有趣的天氣，而海風向內陸推進，因此東灣內陸地區、南灣和北灣晚上也有這種夾雜的天氣，氣溫顯著下降。

預測灣區週末會轉為溫暖和炎熱，內陸地區最高氣溫有機會打破華氏100度，舊金山等沿岸地區仍有海風調節，日間氣溫華氏60多度至70多度。

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