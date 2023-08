【灣區新聞】灣區週三出現大霧又天晴及大風的有趣天氣

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週二晚和週三清晨部分地區錄得些微的降雨量,而在白天則出現又有霧,又天晴,又大風,但又溫暖的有趣天氣。

明明是夏天,為什麼這樣大風,而有趣的是,明明這裡很大霧,但不多遠,又見藍天,明明是晴天,但又有清涼小水點撲在臉上。

國家氣象局表示,灣區部分地區週二晚錄得幾百份之一吋的降雨,即是很輕微的降雨,但是很濃的霧水。

氣象局的職員表示,這種天氣在灣區的夏天很常見,原因是風從海洋吹到陸地,將雲和霧也拉進來,低低的雲就形成濃濃的霧,而海風吹過,就將霧水吹到到處都是。

雲與雲之間的空檔,就是藍藍的天,靠近海洋的灣區城市,白天會出現這樣有趣的天氣,而海風向內陸推進,因此東灣內陸地區、南灣和北灣晚上也有這種夾雜的天氣,氣溫顯著下降。

預測灣區週末會轉為溫暖和炎熱,內陸地區最高氣溫有機會打破華氏100度,舊金山等沿岸地區仍有海風調節,日間氣溫華氏60多度至70多度。

