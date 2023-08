【KTSF】

南灣Milpitas市一間羽毛球館的老闆,涉嫌與未成年有不正當關係被捕。

根據Milpitas警察局,51歲的Phu Kuu,是位於746 S. Milpitas Blvd的Bintang Badminton共同所有人兼教練。

據警方稱,一名14歲受害者表示,與Khuu有「不適當的身體接觸和性交流」。

Khuu於7月25日在聖克拉拉被捕,Khuu因涉嫌對14歲以下未成年作出猥褻行為的重罪,目前被關押在監獄。

有華裔網友在社交媒體分享,很多南灣的華人,經常到Bintang打球。

有任何關於此案線索的人,請致電Milpitas警方,電話:(408) 586-2400。

