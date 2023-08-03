【灣區新聞】舊金山六旬華裔漢在Mission區被非裔男子無故拳擊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）一名62歲華裔男子，上星期四在Mission區的街上被一名非洲裔男子無故襲擊，受害人說對方突然向他的面上揮拳，之後他躲避不及，留了很多血。

受害人翁榮華（Hoa Vinh Ong）說：「那個非洲裔說，我想跟你說話，我說不，然後他推一推我，一拳打下來。」

62歲的翁榮華面上黏著膠布，眼部和面上瘀黑，之前的照片可見，他的右眼更是完全睜不開。

翁榮華憶述事發經過，說7月27日上午10點多的時候，在Mission街由21街一直行到20街的方向，一名非洲裔男子表示想和他說話，他拒絕之後，對方一拳揮向他的眼部。

翁榮華說：「當時我流很多鼻血，我的眼眉上面都破裂了。」

翁榮華表示，當時被打了一拳後，對方抓向他的背部，外套的表層亦被抓破了，而外套前面仍可隱約看見血跡。

翁榮華說：「我走進永興餅店，那個阿姐說我流很多血，我的鼻子又流血，眼部又破裂，流很多血出來，那就打911，警察來到時問我，這位非洲裔是多大，我說20至30歲左右。」

他說對方身高5呎8至6呎，身材瘦削。

事發後他不知所措，走進餅店後拿起一張櫈打算自衛，對方見狀後徒步逃去，而餅店職員就給紙巾他止血。

他形容，住在Mission街40年，沒有想過這種事會發生在自己身上，案發後休息了三天才復工。

翁榮華說：「都是要去上班的，沒有辦法，為著生活、為著健康，我覺得人生都會受到刺激、受到影響，但是都沒有辦法。」

翁榮華說，事發後視力差了，現在看東西有時會有點模糊。

警方表示，案發後，醫護人員到場，將翁榮華送往醫院，目前未有人被捕，呼籲有資料的市民聯絡警方，電話是(415) 575-4444。

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