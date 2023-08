【灣區新聞】舊金山六旬華裔漢在Mission區被非裔男子無故拳擊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)一名62歲華裔男子,上星期四在Mission區的街上被一名非洲裔男子無故襲擊,受害人說對方突然向他的面上揮拳,之後他躲避不及,留了很多血。

受害人翁榮華(Hoa Vinh Ong)說:「那個非洲裔說,我想跟你說話,我說不,然後他推一推我,一拳打下來。」

62歲的翁榮華面上黏著膠布,眼部和面上瘀黑,之前的照片可見,他的右眼更是完全睜不開。

翁榮華憶述事發經過,說7月27日上午10點多的時候,在Mission街由21街一直行到20街的方向,一名非洲裔男子表示想和他說話,他拒絕之後,對方一拳揮向他的眼部。

翁榮華說:「當時我流很多鼻血,我的眼眉上面都破裂了。」

翁榮華表示,當時被打了一拳後,對方抓向他的背部,外套的表層亦被抓破了,而外套前面仍可隱約看見血跡。

翁榮華說:「我走進永興餅店,那個阿姐說我流很多血,我的鼻子又流血,眼部又破裂,流很多血出來,那就打911,警察來到時問我,這位非洲裔是多大,我說20至30歲左右。」

他說對方身高5呎8至6呎,身材瘦削。

事發後他不知所措,走進餅店後拿起一張櫈打算自衛,對方見狀後徒步逃去,而餅店職員就給紙巾他止血。

他形容,住在Mission街40年,沒有想過這種事會發生在自己身上,案發後休息了三天才復工。

翁榮華說:「都是要去上班的,沒有辦法,為著生活、為著健康,我覺得人生都會受到刺激、受到影響,但是都沒有辦法。」

翁榮華說,事發後視力差了,現在看東西有時會有點模糊。

警方表示,案發後,醫護人員到場,將翁榮華送往醫院,目前未有人被捕,呼籲有資料的市民聯絡警方,電話是(415) 575-4444。

