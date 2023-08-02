【全國新聞】移民局宣布H-1B簽證第二輪抽籤已結束（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦移民局日前宣布就沒有額滿的H-1B申請進行第二輪抽籤，當局週二宣布抽籤工作已經結束，並已經通知相關的申請人。

移民局週五透露，每年共85,000個的H-1B工作簽證，2024年的數額沒有完全額滿，因此舉行第二輪的抽籤工作。

當局週二表示，第二輪的抽籤已經結束，並已經通知登記申請的人，可以遞交完整的申請文件，申請人將有90天的時間完成申請程序，當局今年收到超過70萬份H-1B簽證的申請。

移民局沒有表明進行第二輪抽籤的原因，但一般移民律師認為，這可以是因為在3月的第一輪抽籤被抽到的登記申請人，沒有在4月1日到6月30日的截止日期前完成被抽到後的申請程序。

也有可能有些人遞交超過一份申請，而都被抽到，但是移民局已經表示，將調查這類的重複申請，另外的原因也有可能是登記人或其雇主改變主意。

移民律師提醒民眾，要是申請不到的人，在未來的抽籤工作被抽到之前，應該保留目前的合法身份。

加州移民律師公會法律專家許婉馨說：「不管現有學生簽證，還是其他簽證持有人，就應該繼續延長這個身份，唸書的就繼續唸書，如果有其他方法可以留在這裡，合法的話。」

在疫情期間，曾經因為沒有額滿，移民局甚至在2021年舉行了三次的抽籤工作。

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