【全國新聞】移民局宣布H-1B簽證第二輪抽籤已結束（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦移民局日前宣布就沒有額滿的H-1B申請進行第二輪抽籤,當局週二宣布抽籤工作已經結束,並已經通知相關的申請人。

移民局週五透露,每年共85,000個的H-1B工作簽證,2024年的數額沒有完全額滿,因此舉行第二輪的抽籤工作。

當局週二表示,第二輪的抽籤已經結束,並已經通知登記申請的人,可以遞交完整的申請文件,申請人將有90天的時間完成申請程序,當局今年收到超過70萬份H-1B簽證的申請。

移民局沒有表明進行第二輪抽籤的原因,但一般移民律師認為,這可以是因為在3月的第一輪抽籤被抽到的登記申請人,沒有在4月1日到6月30日的截止日期前完成被抽到後的申請程序。

也有可能有些人遞交超過一份申請,而都被抽到,但是移民局已經表示,將調查這類的重複申請,另外的原因也有可能是登記人或其雇主改變主意。

移民律師提醒民眾,要是申請不到的人,在未來的抽籤工作被抽到之前,應該保留目前的合法身份。

加州移民律師公會法律專家許婉馨說:「不管現有學生簽證,還是其他簽證持有人,就應該繼續延長這個身份,唸書的就繼續唸書,如果有其他方法可以留在這裡,合法的話。」

在疫情期間,曾經因為沒有額滿,移民局甚至在2021年舉行了三次的抽籤工作。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。