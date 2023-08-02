【全國新聞】特朗普涉嫌推翻2020年大選結果案 大陪審團加控四項新重罪

August 2, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(White House)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部調查前總統特朗普涉嫌推翻2020年大選結果一案，大陪審團週二加控特朗普四項新的聯邦重罪。

本案是由特別檢察官Jack Smith為首的聯邦司法部負責調查，大陪審團查證過特朗普在2021年1月6日國會大樓衝擊事件中所擔當的角色，以及特朗普試圖推翻2020年大選結果之後，週二決定加控特朗普四項聯邦重罪，當中包括指控特朗普串謀欺騙美國、透過使用不誠實和欺詐手段，去妨礙國家收集、點算和確認總統大選結果，同時串謀阻礙1月6日國會程序、妨礙司法，以及企圖妨礙確認選舉人票。

特朗普上星期已經透露，他收到特別檢察官Jack Smith的信件，通知他是大陪審團調查本案的目標人物。

今次是自特朗普宣布參選2024年總統大選以來，第三次遭刑事檢控，也是歷任總統之中前所未有。

特別檢察官Jack Smith也調查特朗普涉嫌不當處理機密文件案，在這宗案件，特朗普被控37項涉嫌向政府隱瞞機密檔案紀錄。

特朗普出庭時否認控罪，他訂在明年5月接受審訊。

另外，在上星期，特朗普和一名助手，以及在週二海湖莊園的物業經理都被起訴，他們涉嫌有份刪除莊園裡面的保安監控錄像。

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