【全國新聞】德州警方擺烏龍 錯誤攔截非裔家庭汽車

【KTSF 林子皓報導】

德州達拉斯的高速公路上發生一起烏龍攔查事件，一個非裔家庭被誤會駕駛贓車，而遭警方攔查，員警更要求車上一名少年下車，並拿槍指著他，表示不照做會直接開槍，事後警方才證實根本「找錯車牌」，也引發眾怒。

德州警員說：「在車上的人，將你的雙手放置車外，我們知道車上有槍，如果你伸手靠近車輛，你可能會被槍擊，所以請小心

從警方胸前攝影機的畫面可以聽到一觸即發的緊張氣氛，還有被叫下車的女性，止不住的顫抖的啜泣聲，這事件是來自德州達拉斯的高速公路上，弗里斯科警察局當時正在追查一輛來自阿肯色州的贓車，然而當他們全副武裝，把車攔下，並全面調查這家人的時候，開始發現事態不大對勁。

原來一整個事情，就是因為這位女警在電腦輸入資訊時，誤將「阿肯色州（Arkansas）」輸入成了「亞利桑那州（Arizona）」，才讓員警誤以為是贓車，進而引發了這次的烏龍攔查，然而全副武裝，槍也拿了，人也攔了，還剛好對上非裔家族，也讓這件事情立刻在網路炎上。

誤遭攔查家庭媽媽說：「這並不OK，而且感謝天主，我們沒有受到身體上的傷害，但我們為此，承受了極大心理和情緒上的創傷，我看到我的孩子帶著手銬被帶上車，而事實上沒有任何理由，直到這一刻我仍然不知道到底發生了甚麼事。」

而面對這樣烏龍攔查的影片歷歷在目，攔查警方所屬的弗里斯科警察局，也對該非裔家庭致上歉意，並表示能深刻地感受到他們的無助與沮喪之情，承諾會追蹤後續，絕不會隱匿錯誤，並加強員警的教育與訓，不過至今看來仍無法平息眾怒。

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