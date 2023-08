【全國新聞】德州警方擺烏龍 錯誤攔截非裔家庭汽車

【KTSF 林子皓報導】

德州達拉斯的高速公路上發生一起烏龍攔查事件,一個非裔家庭被誤會駕駛贓車,而遭警方攔查,員警更要求車上一名少年下車,並拿槍指著他,表示不照做會直接開槍,事後警方才證實根本「找錯車牌」,也引發眾怒。

德州警員說:「在車上的人,將你的雙手放置車外,我們知道車上有槍,如果你伸手靠近車輛,你可能會被槍擊,所以請小心

從警方胸前攝影機的畫面可以聽到一觸即發的緊張氣氛,還有被叫下車的女性,止不住的顫抖的啜泣聲,這事件是來自德州達拉斯的高速公路上,弗里斯科警察局當時正在追查一輛來自阿肯色州的贓車,然而當他們全副武裝,把車攔下,並全面調查這家人的時候,開始發現事態不大對勁。

原來一整個事情,就是因為這位女警在電腦輸入資訊時,誤將「阿肯色州(Arkansas)」輸入成了「亞利桑那州(Arizona)」,才讓員警誤以為是贓車,進而引發了這次的烏龍攔查,然而全副武裝,槍也拿了,人也攔了,還剛好對上非裔家族,也讓這件事情立刻在網路炎上。

誤遭攔查家庭媽媽說:「這並不OK,而且感謝天主,我們沒有受到身體上的傷害,但我們為此,承受了極大心理和情緒上的創傷,我看到我的孩子帶著手銬被帶上車,而事實上沒有任何理由,直到這一刻我仍然不知道到底發生了甚麼事。」

而面對這樣烏龍攔查的影片歷歷在目,攔查警方所屬的弗里斯科警察局,也對該非裔家庭致上歉意,並表示能深刻地感受到他們的無助與沮喪之情,承諾會追蹤後續,絕不會隱匿錯誤,並加強員警的教育與訓,不過至今看來仍無法平息眾怒。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。