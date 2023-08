【KTSF】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名男子,涉嫌和6月一宗槍擊案有關。

根據警方,疑犯是42歲舊金山居民Salvador Rodriguez,他涉嫌在6月10日晚上約11點54分,在Ocean Ave 300號路段一間商舖,向兩名男子和一名女子開槍,三名事主送院治理。

