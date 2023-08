【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa市一個13歲兒童偷偷駕駛父母的Tesla汽車,撞倒幾輛停泊在路邊的車輛和一條電線桿。

警方凌晨4時多接報指,位於King街729號附近,一輛Tesla汽車撞倒幾輛停泊在路邊的車輛,警方到場後,發現了三名少年在現場,所有人都受了輕傷,並確定這輛Tesla汽車是屬於司機的父母。

該名司機是一名13歲女童,消息指,當時汽車撞到路面的下陷處時汽車失控,發生車禍,撞毀三輛停放路邊的車和一個電線桿,目前案件仍在調查中,涉案的少年獲得釋放。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。