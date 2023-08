【灣區新聞】聖荷西市府員工投票決定是否罷工（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市府員工從週二起為期三天投票決定是否要罷工。

週二在聖荷西市府廣場,代表4500名市府員工的工會代表架起了投票站,陸續有市府員工出來投票,決定是否授權為期三天的罷工。

一名在消防局工作的911接線員說,她決定參與罷工,她知道自己的工作非常重要,希望市府能夠正視他們的訴求,罷工是最後的手段。

911接線員Scarlet Darmousseh說:「我們爭取市府所有員工都受到重視,並獲得我們應得的工資和福利,我們花了很長時間與與市府進行談判,讓他們知道從我們這方看事情,但如果我們必須罷工的話,這絕對是我們最後的手段。」

她說大家都知道灣區生活物價指數高,現在的薪資趕不上通貨膨脹。

Darmousseh說:「我們911接線中心一半員工,住不起聖荷西,你知道我們都是通勤來替聖荷西服務,我們負擔不起住在這裡,是我們最大的掙扎。」

市府提出明年加薪5%,2025年加薪4%,2026年加薪3%,但是工會認為還是不夠。

市府員工的合約在6月30日到期,工會要求的加薪幅度,比市府提供的每一年多2個百分點,此外,帶薪家事假從現在的40小時,增加到8星期,一旦發起罷工,市府的各項運作將嚴重受到影響,舉凡機場、圖書館、公園康樂局、申請建築許可等等。

工會人員說:「這是唯一引起市長注意,認真正視我們的訴求,他說了很多像是經濟衰退等等。」

市長馬漢發聲明回應罷工投票表示:「致力於對每個人公平的談判協議,但殘酷的事實是,這筆錢必須來自某個地方,如果議會同事想要超越最好和最終提出的明年加薪5%,以及增加帶薪家事假的方案,他們將必須列明願意削減哪些城市服務。」

投票到星期五結束,8月7日宣布投票結果。

