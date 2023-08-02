【灣區新聞】大都會交通委員會推新計劃 助低收入市民繳交快線及過橋費欠款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區大都會交通委員會（MTC）推出兩項新計劃，拖欠快線及過橋費用的低收入市民，罰款可以分期還清，或一次過獲得減免。

MTC旗下的收費管理局，為了幫助拖欠費用的民眾減輕負擔，而推出一項分期付款計劃，適用於灣區所有地區或是快線的違規罰款。

MTC發言人Anna Liu說：「申請這個計劃後，可以幫你免除所有通行費的罰款，在免除罰款之後，如果你還欠100美元以上的欠款，可以分期還清費用。」

這項計劃是為低收入家庭而設，申請沒有截止日期。

Liu說：「低收入是指家庭的年收入，不超過聯邦貧窮綫的200%，按照四人家庭來算，2023年的標準是不超過6萬元。」

另外，他們亦有一個減免罰款的計劃，灣區收費管理局、金門大橋和灣區基礎設施融資局，可以一次過全額減免旗下收費設施的罰款，而Alameda縣交通局、南灣交通局（VTA），還有管理San Mateo縣快線的機構，可以減免旗下收費設施的罰款一次。

Liu說：「兩者之間是不同的，第一個可以減免全部罰款一次，而第二個可以為你減免一次的罰款。」

該計劃無論收入高低的市民都符合資格，截止日期是明年9月，市民如欲了解如何申請，或有否拖欠罰款及費用，可以瀏覽以下網址：Bayareatollpaymentplan.org，或致電FasTrak熱線：(877) 229-8655，熱線亦提供中文服務。

MTC表示，不清楚現時有多少人拖欠罰款，現時海灣大橋和San Mateo大橋，私家車的收費一般是7元。

市民如果持續拖欠過期費用，罰款不單會逐漸增加，亦都會影響到車輛在DMV的註冊登記，有可能無法過牌或辦理登記續期的手續，直至還清相關費用。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。