【灣區新聞】大都會交通委員會推新計劃 助低收入市民繳交快線及過橋費欠款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區大都會交通委員會(MTC)推出兩項新計劃,拖欠快線及過橋費用的低收入市民,罰款可以分期還清,或一次過獲得減免。

MTC旗下的收費管理局,為了幫助拖欠費用的民眾減輕負擔,而推出一項分期付款計劃,適用於灣區所有地區或是快線的違規罰款。

MTC發言人Anna Liu說:「申請這個計劃後,可以幫你免除所有通行費的罰款,在免除罰款之後,如果你還欠100美元以上的欠款,可以分期還清費用。」

這項計劃是為低收入家庭而設,申請沒有截止日期。

Liu說:「低收入是指家庭的年收入,不超過聯邦貧窮綫的200%,按照四人家庭來算,2023年的標準是不超過6萬元。」

另外,他們亦有一個減免罰款的計劃,灣區收費管理局、金門大橋和灣區基礎設施融資局,可以一次過全額減免旗下收費設施的罰款,而Alameda縣交通局、南灣交通局(VTA),還有管理San Mateo縣快線的機構,可以減免旗下收費設施的罰款一次。

Liu說:「兩者之間是不同的,第一個可以減免全部罰款一次,而第二個可以為你減免一次的罰款。」

該計劃無論收入高低的市民都符合資格,截止日期是明年9月,市民如欲了解如何申請,或有否拖欠罰款及費用,可以瀏覽以下網址:Bayareatollpaymentplan.org,或致電FasTrak熱線:(877) 229-8655,熱線亦提供中文服務。

MTC表示,不清楚現時有多少人拖欠罰款,現時海灣大橋和San Mateo大橋,私家車的收費一般是7元。

市民如果持續拖欠過期費用,罰款不單會逐漸增加,亦都會影響到車輛在DMV的註冊登記,有可能無法過牌或辦理登記續期的手續,直至還清相關費用。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。