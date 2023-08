【有線新聞】

美國「超級百萬」(Mega Millions)彩票頭獎繼續無人中,彩金累積至12.5億美元,為歷來第4高,將於周五開彩。

在當地周二晚開彩前,民眾排隊買彩票,結果無人中頭獎,是自4月以來連續30期無人中。

下次開彩將於周五舉行,頭獎機率約為3億分之一,贏家可分30年收取獎金或一次過領取6.25億美元。

