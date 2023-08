【全國新聞】勞工部指就業市場緊張下美國越來越多公司僱用非法童工

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦勞工部表示,在就業市場緊張的情況下,美國越來越多公司僱用非法童工。

全美越來越多的公司僱用兒童從事危險工作,據聯邦勞工部,僱用非法童工的現象呈上升趨勢。

該部門發現,由2022年10月1號至2023年7月20號期間,有超過4400名兒童被非法僱用,與之前一年的同期相比增加了44%。

全國的失業率為3.6%,接近歷史最低水平,專家表示,勞工短缺,導致僱主很難填補工作空缺,尤其是低薪職位。

全國消費者聯盟童工問題主任Reid Maki說:「僱主們指出是由於勞動力短缺,但我們真的不認為,他們應該僱用少年工人來平衡勞動力短缺。」

勞工部也宣布向幾家違反聯邦勞工法的僱主發出660萬元的罰單,包括全國最大食品安全衛生服務供應商之一的「PSSI」公司。

據說這間公司僱用了31名年齡在13歲至17歲之間的兒童,在明尼蘇達州和內布拉斯加州為Cargill和JBS USA等肉類行業巨頭工作。

PSSI在一份聲明中表示,「我們不希望任何18歲以下的人為PSSI工作,並會採取廣泛措施,防止地方層面的個人規避我們的僱員程序」。

勞工部表示,位於路易斯安那州和德州的16家麥當勞特許經營店,有年僅14歲的兒童操作危險的工作設備,他們要長時間工作並直至深夜。

勞工該亦發現,在肯塔基州的一家麥當勞,有兩名10歲的孩子做無薪工作。

他們要準備和提供餐點、營運汽車外賣Drive through、處理收銀機以及清潔餐廳,直至到凌晨2點。

美國麥當勞公司發聲明中回應了這份報告,指「這些報告是不可接受的,我們致力於確保我們的特許經營商擁有所需的資源,為所有員工營造安全的工作場所,並遵守所有勞工法」。

