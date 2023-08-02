【全國新聞】有旅客申請加入「全球通關計畫」多付冤枉錢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情後國際旅遊復甦，舊金山國際機場入境經常出現大排長龍景象，申請「全球通關計畫」（Global Entry）大幅增加，但有些人卻付了冤枉錢，到底怎麼一回事？

美國海關和邊境保護局（CBP）提供Global Entry，讓預先批准低風險的國際旅客，在抵達美國時可加快入境，申請費用100美元。

不過有申請者投訴，在進行面試的時候，海關人員詢問從申請資料看來，是否透過第三方管道申請，而多付了費用，記者查詢發現這並非單一個案。

當申請者上CBP網站遞交申請Global Entry後，政府會檢閱申請者的資訊，同時還對其進行背景調查，在最終授權批准前，CBP官員會在機場的Global Entry辦公室與申請者進行面試。

根據投訴人碰到的情況是，遞交申請表後，立刻收到一封來自GE-assist.com的電子郵件，表示已經收到申請表，將會進行處理，代理目前正在檢查提交的信息，以確保其有效並準備好提交。

申請者被告知必須再支付150美元，申請才算完成，不知情的人士就付了150元，直到面試的時候，面試官認為申請者可能「被騙了」，也有人網上投訴，進入了「誤以為是」官方的網站，而多付了100多元。

根據投訴者，面試官說他們經常碰到類似案例，這種網站看起來似乎合法，因此官員只能提醒民眾，只要是政府的官網，後面會有.gov，如果要申請Global Entry，只需100美元，要再跟你收多餘的錢，可能就是到了第三方的網站，多收了「服務費」。

其實BBB商業改善局就曾經提醒民眾，要小心看清楚是官網才提交申請，因為一旦遇到假冒網站，申請沒有被提交，損失的不單是金錢，還有敏感的個人資料。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。