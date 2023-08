【全國新聞】有旅客申請加入「全球通關計畫」多付冤枉錢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情後國際旅遊復甦,舊金山國際機場入境經常出現大排長龍景象,申請「全球通關計畫」(Global Entry)大幅增加,但有些人卻付了冤枉錢,到底怎麼一回事?

美國海關和邊境保護局(CBP)提供Global Entry,讓預先批准低風險的國際旅客,在抵達美國時可加快入境,申請費用100美元。

不過有申請者投訴,在進行面試的時候,海關人員詢問從申請資料看來,是否透過第三方管道申請,而多付了費用,記者查詢發現這並非單一個案。

當申請者上CBP網站遞交申請Global Entry後,政府會檢閱申請者的資訊,同時還對其進行背景調查,在最終授權批准前,CBP官員會在機場的Global Entry辦公室與申請者進行面試。

根據投訴人碰到的情況是,遞交申請表後,立刻收到一封來自GE-assist.com的電子郵件,表示已經收到申請表,將會進行處理,代理目前正在檢查提交的信息,以確保其有效並準備好提交。

申請者被告知必須再支付150美元,申請才算完成,不知情的人士就付了150元,直到面試的時候,面試官認為申請者可能「被騙了」,也有人網上投訴,進入了「誤以為是」官方的網站,而多付了100多元。

根據投訴者,面試官說他們經常碰到類似案例,這種網站看起來似乎合法,因此官員只能提醒民眾,只要是政府的官網,後面會有.gov,如果要申請Global Entry,只需100美元,要再跟你收多餘的錢,可能就是到了第三方的網站,多收了「服務費」。

其實BBB商業改善局就曾經提醒民眾,要小心看清楚是官網才提交申請,因為一旦遇到假冒網站,申請沒有被提交,損失的不單是金錢,還有敏感的個人資料。

