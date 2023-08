【中國新聞】杭州動物園被指真人扮熊 園方否認指是馬來熊（視頻）

【有線新聞】

杭州動物園有一種馬來熊,他們的行為舉止與人類相似,會站著向人招手。有遊客拍到牠們的背部有一些皮膚摺痕,認為牠們其實是由人扮演。

這一隻馬來熊由2020年開始就住在杭州動物園,牠不單會揮手,站着望向遊客時,姿勢跟人都有點相似。因此讓牠成為了「網紅」,不少人專程來到看清楚,到底牠其實是否由真人扮演。

杭州動物園副園長江志說:「有很多人專程來看馬來熊,牠站立的這個行為也是自然行為的一部分。所有的熊科動物在野外就有站立行為,牠站立的時候臀部的皮膚會鬆弛。」

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023