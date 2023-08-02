【中國新聞】杭州動物園被指真人扮熊 園方否認指是馬來熊（視頻）

【有線新聞】

杭州動物園有一種馬來熊，他們的行為舉止與人類相似，會站著向人招手。有遊客拍到牠們的背部有一些皮膚摺痕，認為牠們其實是由人扮演。

這一隻馬來熊由2020年開始就住在杭州動物園，牠不單會揮手，站着望向遊客時，姿勢跟人都有點相似。因此讓牠成為了「網紅」，不少人專程來到看清楚，到底牠其實是否由真人扮演。

杭州動物園副園長江志說：「有很多人專程來看馬來熊，牠站立的這個行為也是自然行為的一部分。所有的熊科動物在野外就有站立行為，牠站立的時候臀部的皮膚會鬆弛。」

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023

他說鬆弛的皮膚摺痕是熊身上會有的特徵，不是網民所說是道具服的摺痕。親身來到動物園考證過，他們又有何看法？

遊客余先生說：「我是從江西來到杭州玩的，第一想法就感覺應該不是人扮的。今天近距離看了這隻熊，就感覺不是人扮的。」

彭先生說：「就是不太可能（是人扮）的感覺，於是就特地來尋找真實。剛剛就看到熊站起來，有非常驚奇的感覺。」

不少遊客還會藉投餵食物，吸引馬來熊站起來和揮手。不過動物園表示，其實遊客不能這樣做。一來食物未必適合牠們，二來有機會改變牠們的飲食習慣，影響牠們的健康。

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