【加州新聞】過去十年德州無家者人數持續下滑 加州有否借鏡之處

【KTSF 傅景竑報導】

在過去十年，德州的無家可歸人數下降了28%，而加州的無家可歸人數則是增加了43%，加州可以向德州學習什麼呢？

加州的無家可歸者人數在過去十年快速增加，增幅超過40%，但在同個時期內，德州卻看到完全相反的趨勢，無家可歸人數減少了近3分之1。

這項差距的根本原因之一，與兩州的房屋市場息息相關。

根據房產網站Zillow估計，加州單睡房住宅的租金中位數落在2,200元，遠遠高於德州的1,200元。

除此之外，德州仍繼續以更快的速度新建房屋，德州州府在去年批准的建案，就比加州多出一倍之多，而加州無法加快建設的速度，就與州內較嚴謹的區域劃分、環境法規，還有較高的建築成本有關。

兩州雖然在房市上有明顯且難儘速改善的實質落差，但德州州府在處置無家可歸方面，就有加州立法人員可以效仿的部分。

德州的三大都會區就各自提出不同的中長期解決方案，San Antonio設立了一個緊急庇護所，可收容並治療1600個無家人士，休士敦則將資金著重於打造永久性房屋，而奧斯汀則是在51英畝的土地上，打造了一個小屋村落，供數百名無家可歸人士長期居住。

但也不是所有德州的經驗都可以在加州的政治生態中被廣泛的接受，德州在法例上，禁止任何公然露宿行為，導致許多露宿者往樹林裡移動，反而無法獲得所需的資源。

加州則有法例限制地方政府任意清除露宿活動，除非已提供妥善的安置處理。

而德州處理無家可歸的中長期方案雖然有成效，但中短期方案就沒有明顯作為，導致許多無家人士在等待永久性住房的期間，不但是繼續淪落街頭，還不能紮營或搭設遮蔽物，無法保障到他們及時的安全。

雖然如此，加州各地，包括在灣區，例如聖荷西，已經著手興建小屋村，試圖像德州以最快速的方式，為持續增加的無家可歸人士提供最人道且永續的安置。

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