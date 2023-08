【加州新聞】過去十年德州無家者人數持續下滑 加州有否借鏡之處

【KTSF 傅景竑報導】

在過去十年,德州的無家可歸人數下降了28%,而加州的無家可歸人數則是增加了43%,加州可以向德州學習什麼呢?

加州的無家可歸者人數在過去十年快速增加,增幅超過40%,但在同個時期內,德州卻看到完全相反的趨勢,無家可歸人數減少了近3分之1。

這項差距的根本原因之一,與兩州的房屋市場息息相關。

根據房產網站Zillow估計,加州單睡房住宅的租金中位數落在2,200元,遠遠高於德州的1,200元。

除此之外,德州仍繼續以更快的速度新建房屋,德州州府在去年批准的建案,就比加州多出一倍之多,而加州無法加快建設的速度,就與州內較嚴謹的區域劃分、環境法規,還有較高的建築成本有關。

兩州雖然在房市上有明顯且難儘速改善的實質落差,但德州州府在處置無家可歸方面,就有加州立法人員可以效仿的部分。

德州的三大都會區就各自提出不同的中長期解決方案,San Antonio設立了一個緊急庇護所,可收容並治療1600個無家人士,休士敦則將資金著重於打造永久性房屋,而奧斯汀則是在51英畝的土地上,打造了一個小屋村落,供數百名無家可歸人士長期居住。

但也不是所有德州的經驗都可以在加州的政治生態中被廣泛的接受,德州在法例上,禁止任何公然露宿行為,導致許多露宿者往樹林裡移動,反而無法獲得所需的資源。

加州則有法例限制地方政府任意清除露宿活動,除非已提供妥善的安置處理。

而德州處理無家可歸的中長期方案雖然有成效,但中短期方案就沒有明顯作為,導致許多無家人士在等待永久性住房的期間,不但是繼續淪落街頭,還不能紮營或搭設遮蔽物,無法保障到他們及時的安全。

雖然如此,加州各地,包括在灣區,例如聖荷西,已經著手興建小屋村,試圖像德州以最快速的方式,為持續增加的無家可歸人士提供最人道且永續的安置。

