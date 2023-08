【全國新聞】美國週末發生多宗槍擊案造成死傷 三宗屬大型槍擊案

【KTSF 朱慧琪報導】

在剛過去的週末,美國多宗槍擊案造成死傷,當中有三宗屬於大型槍擊案,而印第安納州街上派對槍擊案,就有一人死亡,至少18人受傷。

Muncie市警察局長Nathan Sloan說:「我可以告訴公眾的信息是,派對失控,發生了槍擊案,已知至少有18人受傷,我們不希望再發生這樣的事情,這是我可向大家說的。」

案發位於印第安那州Muncie市,當地警方在週日凌晨1時多接報,有人在一場大型的街上派對中開槍,當時的參加人數有500到1,000人,當地警方確認一名30歲男子死亡,至少18人中槍受傷送院。

當局正調查事件,未有拘補任何人,警方初步認為不是有目標犯案。

Sloan說:「據我們所知,今次並不是針對派對中的人。」

同樣在週日凌晨差不多同一時間,在芝加哥西面,一班婦女正在開生日派對,幾個槍手跳下車隨即亂槍掃射,造成一死8傷,其中一個傷者身中8槍,警方正在追查涉案的槍手。

同一時間,在密歇根州的Lansing市一個購物中心的停車場也發生大型槍擊案,有5人受傷當中兩人重傷,傷者都是年輕人,現場當時聚集一大批人,警方在現場檢獲槍械,並向一些人問話,但無正式拘捕任何人。

案件動機有待調查,當地有市民表示現在去上班都感到不安全。

Dollar Tree經理Kara Gonzales說:「民眾會想一想才來這裡,真的要停止了,我說這些帶槍的年輕人。」

有市民則認為地區失能,吸引人來搞事。

在Lansing市長大的Terry Cannon說:「當我們容許這個區死亡,就有如庇護地讓人們來飆車,鬥摩托車聚眾搞毒品。」

有社區組織因此認為要加強向年輕人灌輸正確積極的觀念,要引導他們。

遺憾的是一個幫助青年人的社區外展活動也遭人槍擊,案件在上週五晚上,在華盛頓州西雅圖市南部一個社區外展活動的停車場發生,造成至少5個人受傷,當中兩人傷勢嚴重,案件的動機仍在調查中,暫時未有槍手的線索。

西雅圖警察局長Adrian Diaz對槍械暴力日益失控表示擔憂,對幫助社區的人士開槍更令人不安。

Diaz說:「坦白講這真令人困擾,受害人只是在努力做外展,幫助人重回正軌,卻遭到射擊多次。」

他說槍手開了幾十槍,他也透露今年西雅圖檢獲15年來最多的槍械。

美國今年至今一共發生418宗大型槍擊案,「大型」是指不計槍手在內,有四個或以上的人受傷。

