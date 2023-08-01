【全國新聞】美國週末發生多宗槍擊案造成死傷 三宗屬大型槍擊案

【KTSF 朱慧琪報導】
在剛過去的週末，美國多宗槍擊案造成死傷，當中有三宗屬於大型槍擊案，而印第安納州街上派對槍擊案，就有一人死亡，至少18人受傷。
Muncie市警察局長Nathan Sloan說：「我可以告訴公眾的信息是，派對失控，發生了槍擊案，已知至少有18人受傷，我們不希望再發生這樣的事情，這是我可向大家說的。」
案發位於印第安那州Muncie市，當地警方在週日凌晨1時多接報，有人在一場大型的街上派對中開槍，當時的參加人數有500到1,000人，當地警方確認一名30歲男子死亡，至少18人中槍受傷送院。
當局正調查事件，未有拘補任何人，警方初步認為不是有目標犯案。
Sloan說：「據我們所知，今次並不是針對派對中的人。」
同樣在週日凌晨差不多同一時間，在芝加哥西面，一班婦女正在開生日派對，幾個槍手跳下車隨即亂槍掃射，造成一死8傷，其中一個傷者身中8槍，警方正在追查涉案的槍手。
同一時間，在密歇根州的Lansing市一個購物中心的停車場也發生大型槍擊案，有5人受傷當中兩人重傷，傷者都是年輕人，現場當時聚集一大批人，警方在現場檢獲槍械，並向一些人問話，但無正式拘捕任何人。
案件動機有待調查，當地有市民表示現在去上班都感到不安全。
Dollar Tree經理Kara Gonzales說：「民眾會想一想才來這裡，真的要停止了，我說這些帶槍的年輕人。」
有市民則認為地區失能，吸引人來搞事。
在Lansing市長大的Terry Cannon說：「當我們容許這個區死亡，就有如庇護地讓人們來飆車，鬥摩托車聚眾搞毒品。」
有社區組織因此認為要加強向年輕人灌輸正確積極的觀念，要引導他們。
遺憾的是一個幫助青年人的社區外展活動也遭人槍擊，案件在上週五晚上，在華盛頓州西雅圖市南部一個社區外展活動的停車場發生，造成至少5個人受傷，當中兩人傷勢嚴重，案件的動機仍在調查中，暫時未有槍手的線索。
西雅圖警察局長Adrian Diaz對槍械暴力日益失控表示擔憂，對幫助社區的人士開槍更令人不安。
Diaz說：「坦白講這真令人困擾，受害人只是在努力做外展，幫助人重回正軌，卻遭到射擊多次。」
他說槍手開了幾十槍，他也透露今年西雅圖檢獲15年來最多的槍械。
美國今年至今一共發生418宗大型槍擊案，「大型」是指不計槍手在內，有四個或以上的人受傷。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment